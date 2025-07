Fabricante de armas que abastecia governo de SP é multada em R$ 25 milhões

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo aplicou uma multa de mais de R$ 25 milhões à fabricante de armas Taurus Armas S/A, por falhas no cumprimento de contratos firmados com o governo estadual entre 2007 e 2011.

O despacho, publicado no Diário Oficial do Estado, aponta inexecução parcial em 11 contratações diretas da empresa, que envolviam o fornecimento de mais de 98 mil pistolas aos órgãos de segurança paulista. Além da multa, a Taurus também ficará suspensa de participar de novas licitações no estado de São Paulo por dois anos, medida que já estava em vigor desde 2020, de forma cautelar.

O que aconteceu

Multa milionária por falhas em contratos. A Taurus foi multada em R$ 25.087.535,80 por descumprir parte de 11 contratos firmados com o governo paulista sem licitação, entre 2007 e 2011.