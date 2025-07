Justiça torna réus PMs acusados de matar jovem e torturar grávida em SP

Gabriel foi socorrido, mas não resistiu. De acordo com a perícia, ele foi atingido com um tiro acima da nuca, próximo à orelha direita.

Testemunhas ouvidas pela promotoria desmentiram a versão do cabo e do soldado. Elas relataram que Gabriel não estava com pedra nenhuma, e que foi o cabo Rodrigues quem pegou duas pedras e colocou na viatura para justificar o disparo.

O dono do estabelecimento onde os jovens foram comprar milho denunciou que a PM tentou obter as filmagens das câmeras do local. O equipamento, no entanto, não registrou a ação. Ele disse que Gabriel tentou se defender e que é comum a polícia ser agressiva na comunidade.

Depois do crime, Rebeca denunciou que viaturas ficavam passando em frente à casa dela com frequência, e que policiais tentaram retirar as faixas que familiares e amigos penduraram pedindo justiça. Moradores da comunidade também disseram que estavam sendo intimidados a não prestarem depoimento sobre o caso.