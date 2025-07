Motociclista rola sobre carro, cai em pé e sai andando após acidente em SP

Com o impacto, ele foi arremessado sobre o capô do carro, rolou pelo veículo, deslizou pela lateral e caiu em pé na faixa de pedestre, saindo mancando até a calçada. A sequência foi registrada por uma câmera de segurança de uma clínica veterinária localizada no cruzamento dos logradouros.

Acidentes no cruzamento são "relativamente comuns". Ao UOL, o médico veterinário Jefferson Renan de Araújo Leite, proprietário da clínica Bicho Exótico responsável pelas imagens, contou já ter flagrado outros acidentes no mesmo trecho, envolvendo principalmente motos. "Há um semáforo a cerca de 30 metros do cruzamento, mas o pessoal é complicado. O que vemos é muita imprudência", relatou.

Apesar da cena chocante, Oliveira sofreu apenas uma lesão no nervo da perna direita e não teve fraturas. Ele buscou atendimento médico no mesmo dia e liberado. Já a motocicleta precisou ser levada para o conserto. O motorista do carro se comprometeu a arcar com os custos da manutenção da moto.

O motociclista faz entregas e transporte por aplicativo. Oliveira trabalha em uma padaria da cidade e faz entregas e transporte por aplicativo com a motocicleta. Apesar de ter protagonizado uma cena digna de dublê de filmes de ação, ele está temporariamente fora das ruas até que a moto fique pronta.