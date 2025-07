Namorado matou aluna trans da Unesp para não assumir relação, diz polícia

Yuri mora em um assentamento em Ilha Solteira, cidade localizada a 182 km de São Paulo. Para auxiliar na investigação, a Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico da estudante e dos dois suspeitos. De acordo com a polícia, os dados do aparelho celular da vítima indicam que ela não saiu da cidade.

Corpo de Carmen ainda não foi encontrado. Polícia, porém, afirma que a jovem foi morta e seu corpo ocultado por Yuri e Roberto. Os investigadores fazem buscas nas proximidades da residência do suspeito com a ajuda de drones e cães farejadores.

Família pede justiça

O pai de Carmen, Gerson, disse que precisa saber do paradeiro da filha para poder ficar em paz. "Precisamos do corpo, ou de onde que ela esteja, para a gente ficar em paz", disse ele nas redes sociais.

Gerson também clamou por justiça. "Que punam as pessoas que fizeram essa brutalidade com ela".

Unesp divulgou nota em solidariedade aos familiares e amigos de Carmen e afirmou que a comunidade escolar está "profundamente abalada por este momento de angústia e incerteza guiado pela investigação de feminicídio em curso". Universidade afirmou que tem colaborado com as investigações e repudiou "toda forma de violência". "A Universidade reafirma seu compromisso com a defesa da vida e da dignidade humana".