Corpo de menina que morreu em cânion no RS será velado hoje em Curitiba

Menina foi encontrada morta após 10 horas de buscas

Criança caiu do cânion Fortaleza por volta das 13h40 de ontem. Natural de Curitiba, Bianca tinha TEA (Transtorno do Espectro Autista), e estava no local acompanhada pelos pais e por dois irmãos mais novos. Ela teria corrido inesperadamente até a borda do penhasco e caiu de uma altura de 70 metros.

Quatro horas depois, o corpo dela foi localizado com a ajuda de um drone com câmera térmica. Aeronaves também sobrevoaram a área para tentar encontrá-la. Por volta das 23h, os bombeiros desceram de rapel e retornaram com ela até o platô, contou a corporação. A morte foi constatada pelo SAMU na sequência.

O presidente Lula disse que o caso o "comoveu muito". "Expresso minha profunda solidariedade aos seus pais e familiares, e desejo que Deus lhes traga a consolação neste momento de dor", escreveu.

Parque Nacional da Serra Geral recebe visitantes que buscam contato com a natureza. As trilhas do Mirante do Fortaleza, da Pedra do Segredo e da Borda dos Cânions são os locais mais procurados.