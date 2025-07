Irmão de aluna trans da Unesp que sumiu diz que namorado era 'aproveitador'

No dia em que sumiu, Carmen foi até a Unesp para realizar uma prova. Ela deixou o campus em uma bicicleta elétrica de cor preta. No decorrer da investigação, a polícia analisou câmeras de segurança da região e as imagens mostraram quando a jovem entra na casa de Yuri, mas não sai do local.

Yuri mora em um assentamento em Ilha Solteira, cidade localizada a 674 km de São Paulo. Para auxiliar na investigação, a Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico da estudante e dos dois suspeitos. De acordo com a polícia, os dados do aparelho celular da vítima indicam que ela não saiu da cidade.

Corpo de Carmen ainda não foi encontrado. Polícia, porém, afirma que a jovem foi morta e seu corpo ocultado por Yuri e Roberto. Os investigadores fazem buscas nas proximidades da residência do suspeito com a ajuda de drones e cães farejadores.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.