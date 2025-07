'Cagueta', 'mia igual gatinho': rivais de Marcola expõem racha no PCC

Os depoimentos do julgamento que levou à condenação de Roberto Soriano, ex-chefe do PCC, no mês passado pela morte do agente penitenciário Alex Belarmino expõem o racha entre aliados de Marcola, líder da organização criminosa, e desafetos do criminoso. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Soriano, conhecido como "Tiriça", e Abel Pacheco, o "Vida Loka", debocharam do líder do PCC durante as audiências. "Marcola é um 'cagueta'. Nós excluímos Marcola do mundo do crime. O crime de São Paulo não merecia passar por essa vergonha", afirma Vida Loka em uma das gravações.

Ele se refere a um áudio de Marcola, gravado em junho de 2022 na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). Na conversa com um agente penitenciário, o chefe do PCC diz que Tiriça é um psicopata e indica que o ex-aliado matou Alex Belarmino. O Ministério Público Federal usou a gravação durante o julgamento.