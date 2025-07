Escola onde menino autista foi amarrado já havia sido denunciada em 2023

A escola no Paraná onde um menino autista de 4 anos foi amarrado em uma cadeira já havia sido denunciada por maus-tratos contra crianças em 2023. As informações são do Fantástico, da TV Globo.

O que aconteceu

Duas crianças foram vítimas na escola particular Shanduca. Uma delas foi agredida, enquanto a outra também foi amarrada.

Polícia e MP-PR receberam as denúncias, mas ninguém foi punido. O órgão estadual afirmou que, na época, acionou o Conselho Tutelar, que forneceu apoio psicológico às crianças.