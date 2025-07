Homem é preso suspeito de abusar de neta de companheira há nove anos

Relatos precisos da vítima. "A vítima foi ouvida em escuta especializada e relatou que os abusos começaram quando ela tinha três anos, geralmente em momentos em que ficava sozinha com ele", afirmou o delegado.

Mandado cumprido. "Com base nas informações, iniciamos as diligências e solicitamos à Justiça a prisão do suspeito", completou Carvalho.

Homem vai responder por estupro de vulnerável. Suspeito passará por audiência de custódia e seguirá à disposição da Justiça.