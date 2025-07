Política de cotas mudou debate público no Brasil: 'Racismo era tabu'

Inclusão de estudantes quilombolas entre os beneficiários das cotas está entre as principais alterações. A mudança também atribui prioridade no auxílio estudantil para cotistas vulneráveis, revisão do critério de renda, recomendação de cotas na pós-graduação, avaliações periódicas com base em dados do IBGE e fortalecimento dos órgãos de acompanhamento com mais ministérios no comitê.

A revisão da lei também alterou a forma de ingresso dos cotistas nas universidades. Agora, eles concorrem primeiro às vagas da ampla concorrência e, só se não alcançarem a nota necessária, passam a disputar as vagas reservadas.

Cotistas têm desempenho e taxas de evasão parecidas com as dos não cotistas, segundo dados da UFRJ. O levantamento contraria a crítica de que teriam mais dificuldade nos estudos e maior evasão, o que prejudicaria a qualidade do ensino.