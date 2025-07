Acesso pelo telhado, reféns: como foi assalto de R$ 1 milhão a banco em SP

Um dos assaltantes permaneceu no telhado para dar cobertura aos comparsas durante a ação. As informações foram confirmadas a policiais militares e civis no local do assalto, após serem acionados para atender a ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Monte Alto como roubo a estabelecimento bancário e apreensão de veículo.

Após o assalto, criminosos fugiram e não foram mais encontrados. Pouco tempo depois, um veículo foi achado carbonizado no bairro Mutirão, na zona rural do município, próximo ao Campestre Clube. Ainda segundo a SSP, o carro estava com placas falsas e havia sido roubado em São Paulo no início de abril.

Investigação foi encaminhada à Polícia Federal, também procurada pelo UOL. O texto será atualizado no caso de futuras manifestações do órgão.