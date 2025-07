Ações da polícia em cadeias de SP deverão ser filmadas em mais de um ângulo

Imagens, com mais de um ângulo, deverão ser encaminhadas à Corregedoria da Polícia Penal quando houver ação com violência. Além da cópia digitalizada dos vídeos, o chefe da penitenciária também precisará enviar um relatório sobre tudo o que aconteceu no prazo de 72 horas após o incidente.

Confrontos sem lesão corporal dispensam envio. Apesar disso, as gravações deverão ser mantidas arquivadas por, no mínimo, 90 dias no próprio estabelecimento penal, com identificação da data, hora e equipe envolvida na intervenção.