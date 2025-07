Avião decola de SP, sofre despressurização e pousa às pressas no Rio

Um avião da Azul, que decolou na manhã de hoje de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, sofreu uma despressurização e precisou pousar às pressas.

O que aconteceu

Voo AD6050 saiu do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, às 6h15. A aeronave seguia rumo ao Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio.

Ao se aproximar do seu destino, problema técnico foi detectado. A falha não foi detalhada pela companhia aérea.