Jovem é atacado por pitbull, tem orelha dilacerada e está em estado grave

Um entregador de pizza, de 21 anos, está em estado grave após ser atacado por três cães da raça pitbull na noite de anteontem, no bairro Vila Marcos Roberto, em Campo Grande (MS).

O que aconteceu

Valmir Pereira Lima Júnior "sofreu diversas lesões graves, incluindo o rompimento de uma artéria no braço esquerdo", disse a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em nota ao UOL. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhada à Santa Casa, onde permanece sob cuidados médicos, completou.

Jovem teve orelha esquerda dilacerada. De acordo com a TV Morena, afiliada da Globo no estado, Valmir também foi mordido nos braços, pernas e nádegas.