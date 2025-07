8 de Janeiro, aborto, LGBTs: como pensa o 'papa' da Igreja Brasileira

O colarinho branco com uma camisa de botões do entrevistado pode indicar que ele é uma autoridade religiosa da Igreja Romana, a mais popular do mundo entre os cristãos. No entanto, dom José Carlos Ferreira Lucas, de 49 anos, é o "papa" da Icab (Igreja Católica Apostólica Brasileira), fundada pelo carioca dom Carlos Duarte da Costa em 1945 após ele ser excomungado.

Dom Lucas - que é bispo coadjutor de Brasília, algo como um vice do diocesano - foi eleito presidente do conselho episcopal em julho de 2023 para um mandato de quatro anos, com possibilidade de reeleição. "Nós somos uma igreja para os excluídos", diz o religioso, ao ser questionado se ele comanda uma instituição progressista.

O papa é casado, tem filhos e uma neta de sete anos. Segundo ele, a liberdade para casar e ter filhos dá mais "propriedade" para os religiosos da Icab discutirem sobre o papel da família do que os católicos romanos. "Vivemos o dia a dia, nós sabemos o que é conviver com a sua esposa, com o seu filho, com os seus netos", afirma.