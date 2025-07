Juíza é demitida após copiar e colar manifestações judiciais no RS, diz TJ

Juíza estava em estágio probatório. Isto é, em uma espécie de teste dentro do Tribunal de Justiça, já que foi empossada em julho de 2022 e o caso descoberto em setembro de 2023. Nesta fase, o magistrado deve comprovar produtividade em suas atividades para garantir que está apto para tocar processos na comarca.

Angélica teria desarquivado processos já finalizados para gerar novos julgamentos. Os advogados da magistrada recorreram ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça) alegando que houve decisão desproporcional.

Informamos que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por meio de seu Órgão Especial, decidiu, por unanimidade, pela demissão de Angélica Chamon Layoun do cargo de Juíza de Direito de Entrância Inicial (...) O TJRS reafirma seu compromisso com a ética e a responsabilidade no exercício da magistratura, zelando pela confiança da sociedade no Poder Judiciário.

TJRS, em nota

Defesa aponta erro

Defesa da magistrada aponta erro na decisão. A juíza não teria proferido sentenças ou decisões processuais em massa, mas, na verdade, despachos em lote, segundo o advogado Nilson de Oliveira Rodrigues Filho ao UOL.

Magistrada não dava sentença nem decidia pelo processo de forma padronizada, apenas soltava despachos, disse a defesa. Ao UOL, Rodrigues Filho disse que quando a juíza assumiu, muitos processos não estavam digitalizados e, com isso, teve dificuldade para analisar caso a caso. No processo de digitalização, Angélica solicitou que sua equipe de assistentes analisasse casos de teor semelhante para encaminhar os despachos em lote.