Mulher morre após indício de envenenamento no feijão que serviu à família

Investigação inicial aponta para a possibilidade de a madrasta ter cometido suicídio após envenenar familiares. O suposto crime ocorreu dentro da residência do casal e, segundo a polícia, "todas as diligências necessárias estão sendo adotadas para o completo esclarecimento do caso".

Polícia técnica esteve na casa da família e coletou vestígios de possível veneno. No local, os peritos coletaram "frascos com líquidos de coloração incomum, alimentos, instrumentos cortantes e aparelhos celulares, incluindo um deles encontrado parcialmente carbonizado", informou a PCMG. Paralelamente, médicos-legistas da corporação estão conduzindo exames de necropsia no corpo da madrasta para de esclarecer as causas do óbito.

Mais detalhes e motivação do suposto crime ainda são investigados. "Diante dos fatos graves registrados no Registro de Eventos de Defesa Social (...), [a PCMG] instaurou inquérito policial visando à completa apuração da autoria, materialidade, circunstâncias e motivação dos fatos ocorridos na cidade de Cataguases", concluiu a Polícia Civil em nota.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.