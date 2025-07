Nunes cobra polícia sobre ataques a ônibus em SP: 'Investigação demorando'

Crítica foi feita após o segundo dia com maior quantidade de veículos vandalizados na capital. Ontem, 47 carros foram apedrejados, segundo o balanço da SPTrans. O número só não foi maior do que o do dia 7 de julho, quando 59 casos do tipo aconteceram na cidade.

Nunes também reforçou as falas da Polícia Civil, que afastam, a princípio, envolvimento do PCC no caso. "Eu creio que a gente está caminhando para esta questão de [desafios] da internet. Às vezes as pessoas falam de brigas de empresas, mas por que, se estão atacando também na região metropolitana", afirmou.

"A gente tem certeza de que a Polícia Civil vai chegar à uma conclusão", disse Nunes. O prefeito afirmou que a delegacia de crimes cibernéticos acompanha o caso e lembrou que a polícia tem indicado os envolvidos nos ataques por tentativa de homicídio.

O que a Polícia Civil de SP já disse sobre os ataques a ônibus

Ônibus depredado na zona sul de São Paulo Imagem: Sindimotoristas

A princípio, hipótese de envolvimento do crime organizado com os atos foram afastadas. "Esses ataques não revelaram, por ora, um propósito específico e reivindicações claras, que é o que facções criminosas costumam fazer. Trabalhamos com outras hipóteses, como a questão de desafios na internet", afirmou o delegado Ronaldo Sayeg, diretor do Departamento de Investigações Criminais.