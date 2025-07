Polícia apreende carga de skunk avaliada em R$ 3,5 milhões

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, em São Paulo, uma carga de aproximadamente 140kg de skunk, versão mais potente da maconha. A droga foi avaliada em R$ 3,5 milhões.

O que aconteceu

A interceptação do veículo suspeito aconteceu em Lavrinhas, na altura do km 18 da Rodovia Presidente Dutra. Inicialmente transportando apenas bobinas de papel, a caminhonete tinha o Rio de Janeiro como destino final.

No entanto, durante a inspeção no compartimento de carga, os policiais encontraram diversos pacotes com skunk. O motorista, de 40 anos, confessou o crime.