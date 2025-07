Mãe e filha são salvas de cárcere após jogarem bilhetes pela varanda no PR

Vizinho viu os bilhetes na manhã de sábado e atendeu ao pedido de socorro. Ele avisou a síndica e chamou a Polícia Militar, que foi ao local, resgatou as vítimas e prendeu o suposto sequestrador, identificado como Glauber Gandra Severino.

Cárcere durou dois dias, de quinta-feira a sábado. As vítimas foram mantidas amarradas e trancadas em um quarto na maior parte do tempo.

Homem é conhecido da família

Mulheres disseram à polícia que Glauber era conhecido delas. Em nota ao UOL, a Polícia Civil do Paraná informou que, segundo as vítimas, ele "conseguiu acessar o apartamento quando a mais nova saiu para comprar remédios e deixou a porta destrancada".

Quando ela voltou, ele proferiu ameaças, exigiu dinheiro, as prendeu com abraçadeiras e tomou posse do celular dela. Além disso, conseguiu o cartão das vítimas e as fez assinar dois cheques de R$ 8.000 e R$ 50.000.

PCPR, em nota

Crime teve motivação financeira. O delegado disse à emissora que Glauber relatou no interrogatório "que estaria passando por dificuldades financeiras", pois tinha "perdido o emprego recentemente" e sabia "que as vítimas tinham poder aquisitivo maior".