Dentadura, documentos e raridades: como o Metrô devolve objetos perdidos

O guichê da central funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h (exceto feriados). É possível consultar os objetos presencialmente, pela internet ou pela Central de Informações, no número 0800 770 7722, que atende todos os dias, das 5h à meia-noite.

Central de Achados e Perdidos funciona na estação da Sé Imagem: Divulgação

Semanalmente, uma equipe recolhe objetos esquecidos em todas as linhas e os leva para a central. Cerca de dez funcionários se revezam no atendimento ao público e no cadastro de itens no sistema.

"É comum pessoas que perdem ou encontram objetos fora do metrô trazerem para cá", conta Gildo Prado, chefe de departamento no Metrô de São Paulo. "Dia desses, uma mulher foi assaltada num carro de aplicativo e veio procurar na central. Ela achou a bolsa e os documentos."

Mesmo com o esforço dos funcionários, apenas 35% dos itens são devolvidos. Por isso, a equipe também realiza buscas ativas. "A gente tenta encontrar os proprietários por telefone, carta, e-mail."

A vitrine instalada no guichê exibe os objetos mais curiosos. Já passaram por lá teclado, bandolim, muleta, prótese dentária, controle remoto e até uma imagem de São Longuinho.