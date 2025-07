'Discriminação': juíza demitida por copiar decisões pede revisão ao CNJ

O UOL entrou em contato com o CNJ e com o TJ-RS questionando sobre o caso. Ambos disseram que não vão se manifestar, pois o processo corre em segredo de justiça.

Entenda o caso

Angélica foi demitida após o TJ-RS concluir que ela copiou e colou trechos de manifestações judiciais em 2 mil processos em casos cíveis. A juíza atuava em Cachoeira do Sul, cidade de 82 mil habitantes no interior do Rio Grande do Sul.

Demissão aconteceu na semana passada, após processo administrativo disciplinar transitar em julgado. A decisão do órgão Especial do tribunal citou que Angélica tentou aumentar sua produtividade por meio dos atos judiciais em lote.

Juíza estava em estágio probatório e teria desarquivado processos já finalizados para gerar novos julgamentos. Isto é, em uma espécie de teste dentro do TJ-RS, já que foi empossada em julho de 2022 e o caso descoberto em setembro de 2023. Nesta fase, o magistrado deve comprovar produtividade em suas atividades para garantir que está apto para tocar processos na comarca.