Fisiculturista é preso por espancar namorada e fugir; mulher foi para a UTI

A vítima, de 27 anos, foi levada em estado grave a um hospital de Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Ela tinha muitos ferimentos no rosto e está na UTI, segundo a delegada responsável pela investigação, Deborah Lázaro. O UOL não conseguiu até o momento atualizações sobre o estado de saúde.

Fisiculturista ficou com a mão machucada devido ao golpe que atingiu a namorada. O momento em que ele deixa o apartamento foi gravado por câmeras de segurança do condomínio. Nas imagens, é possível ver que ele sai do local minutos após chegar acompanhado pela vítima. Ele fugiu do local sem prestar socorro.

Ele foi encontrado e detido na manhã de ontem, após ser parado por policiais militares na avenida Presidente Wilson, em Santos. O local fica a mais de 70 quilômetros de distância do ponto em que a vítima foi abandonada.

Pedro teria confessado o crime e justificado ciúmes como motivação, segundo a polícia. O fisiculturista foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio. O caso está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Santos e até a manhã de hoje o homem não passou por audiência de custódia.

Fisiculturista Pedro Garcia foi preso em Santos Imagem: Reprodução de redes sociais

Homem deixou mensagem de aniversário para namorada antes do espancamento. A publicação foi feita nos stories e já não estava disponível para visualização na manhã de hoje. As únicas postagens públicas dele mostram sua participação em um campeonato de fisiculturismo, bem como seu desenvolvimento na academia.