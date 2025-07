Igreja em SC faz tatuagem coletiva em fiéis e recebe críticas nas redes

No ano passado, em entrevista ao UOL, o pastor comentou sobre a repercussão da igreja nas redes sociais. Com mais de 154 mil seguidores no Instagram, a instituição visa atrair novos fiéis, com foco no público jovem.

Se não estivéssemos crescendo, ninguém falaria nada. Até acho que dizer que a gente é cringe, tudo bem. Mas debochar de nossa expressão de fé como meio de engajamento só revela como quem o faz é oportunista e se aproveita de um mundo cada vez mais doente, que precisa rir do que acha estranho. Para mim, isso é tão violento quanto acusar um terreiro de candomblé de comercializar a fé porque quem os visita são artistas. Ou de dizer que a parada LGBTQIA+ é apenas um evento de entretenimento, quando ela é mais do que um evento com música e festa, é a defesa do legítimo direito de existir de um grupo que tem uma identidade.

Eduardo Reis