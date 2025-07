Influencer foragido por divulgar Jogo do Tigrinho é preso em Dubai

Ele é investigado por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro após divulgar o Jogo do Tigrinho. Segundo a polícia, o influenciador movimentou cerca de R$ 8,5 milhões com o jogo e ostentava uma vida de luxo pelas redes sociais, onde tem mais de 100 mil seguidores.

Influencer foi preso em novembro do ano passado em Curitiba, mas liberado dias depois com a condição de que não divulgasse mais jogos de azar na internet nem saísse do Paraná sem aviso prévio ao juiz da comarca. Em abril deste ano, ele viajou com a esposa para comemorar a lua de mel em Dubai e não retornou mais. Em maio, ele foi incluído na lista de procurados da Interpol e ficou sujeito a ser preso por qualquer agente estrangeiro em qualquer lugar do mundo.

A polícia monitorava Eduardo pelos perfis sociais durante esse período. As autoridades informaram que sabia que ele continuava nos Emirados Árabes devido às suas postagens.

O UOL entrou em contato com a defesa de Eduardo para comentar sua prisão. Até o momento, não houve retorno, mas espaço segue aberto para manifestação.

De motoboy à vida de luxo

Eduardo começou a vida sendo motoboy. Sem ensino superior, ele se dedicava boa parte fazendo entregas para ajudar financeiramente a família. Perdeu a mãe há pouco mais de seis anos, quando também teve o seu filho.