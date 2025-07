Jovem come bolinho feito por tia e é internado; suspeita é de envenenamento

Paciente evoluiu com a necessidade de realização de hemodiálise e são aguardados resultados de exames que identifiquem o que ocasionou esse quadro.

Suspeita é de que teriam colocado chumbinho no bolinho. O veneno é popularmente usado para matar ratos e é extremamente tóxico. A Polícia Civil pediu ao IML que realize exame toxicológico para confirmar a presença de chumbinho no organismo de Lucas.

Familiares também comeram o bolo

Além de Lucas, os pais dele também comeram o bolinho enviado pela tia. No entanto, apenas o rapaz passou mal depois de ingeri-lo.

Tia que enviou o bolo é irmã do pai de Lucas. Entretanto, em depoimento à polícia, os familiares do rapaz disseram que não mantêm uma boa convivência com a suspeita. Ainda, esta teria sido a primeira vez que ela enviou uma comida para os parentes.

Suspeita nega que tenha envenenado a comida que enviou aos familiares. Segundo a polícia, a tia confirmou em depoimento ter preparado o alimento, ressaltou que ela e sua família provaram a comida, mas não passaram mal. Ela também teria negado indisposição com o irmão.