Jovens economizam por 2 anos e levam golpe de R$ 540 mil em viagem a Roma

"Essa peregrinação não era só sobre turismo. O ponto principal era exatamente a vivência plena do Jubileu e da nossa fé", afirma Machado.

Viagem cancelada e sem plano de ressarcimento claro

A decisão de participar do Jubileu foi tomada em 2023, logo após o anúncio feito pelo papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa.

Tenho 29 anos. Daqui a 25 anos, quando for o próximo Jubileu, não sei se estarei vivo, se terei filhos, se estarei casado. Nunca mais vou ser jovem com 29 anos podendo viver isso,

Matheus Machado, 29, engenheiro e coordenador do grupo de jovens católicos

Matheus Machado, 29, engenheiro e coordenador do grupo de jovens católicos Imagem: Arquivo pessoal/Matheus Machado

O roteiro previa três dias seguidos em Madri, com visitas a catedrais e pontos históricos, seguido por paradas em Roma, Assis e Cássia. O momento mais aguardado seria o encontro com o papa e a vigília com jovens católicos do mundo inteiro.