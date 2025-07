Metrô começa a instalar sensores entre trem e plataforma na Linha 2-Verde

Medida será incorporado gradualmente nas demais estações, segundo o Metrô. Atualmente, a empresa adota avisos sonoros antes do fechamento das portas.

Tecnologia foi adotada dois meses após a morte de um homem arrastado por um trem na Linha 5-Lilás.

Lourivaldo Ferreira da Silva Nepomuceno, 35, morreu preso entre o trem e a porta da plataforma da Estação Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Após ficar prensado, ele foi atingido pelo trem. Na época, a ViaMobilidade responsabilizou o passageiro. Em nota, a concessionária disse que, "mesmo após todos os alarmes visuais e sonoros, ele [Lourivaldo] tentou entrar no vagão e acabou ficando preso no espaço entre as portas do trem e da plataforma".

O TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) pediu esclarecimentos ao Metrô. No documento, assinado pelo conselheiro Dimas Ramalho, consta que a SPI (Secretaria de Parcerias em Investimento), a Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo) e a ViaMobilidade apontam falhas do Metrô no sistema de portas de plataforma da Linha 5 - Lilás.

Artesp disse ao TCE que as portas de plataforma entregues pelo Metrô "não atendiam integralmente aos quesitos de segurança". A agência informou que há um espaço entre a porta da plataforma e a do trem, onde passageiros podem ficar presos. Também disse que as barreiras de segurança das portas não são suficientes.

SPI apontou "inércia do Metrô em contribuir para a solução da questão", segundo o TCESP. O tribunal ressaltou a suposta "morosidade" da Companhia do Metropolitano de São Paulo em "cobrar novos relatórios técnicos de seus fornecedores, bem como em indicar possíveis ações mitigadoras de riscos de acidentes nas plataformas".