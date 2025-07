Polícia suspeita que padrasto tenha envenenado enteado com bolinho em SP

A Polícia Civil de São Paulo apontou o padrasto do jovem de 19 anos como principal suspeito de ter envenenado o jovem em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A delegada Liliane Doreto, à frente da investigação, afirmou hoje que vai pedir a prisão do homem.

O que aconteceu

Padrasto teria apresentado contradições em seu depoimento, segundo a delegada. Segundo a Liliane Doreto, a prisão temporária dele foi solicitada para aprofundar as investigações.

Inicialmente, a tia da vítima foi apontada pela polícia como suspeita, já que ela teria feito o bolinho de mandioca comido pelo jovem. Ela sempre negou ter praticado o crime e foi ouvida hoje na delegacia.