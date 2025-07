Pai e filha são sequestrados em shopping no ABC e ladrões roubam R$ 80 mil

Duas pessoas foram sequestradas no estacionamento do Shopping ABC, em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, e feitas reféns, na noite de ontem.

O que aconteceu

Criminosos anunciaram o assalto quando pai e filha, de 60 e 24 anos, estacionaram e desembarcavam do carro. Bandidos obrigaram vítimas a entrarem no veículo e deixaram o local, estacionaram em uma rua próxima e seguiram com outro carro.

Pai e filha ficaram rendidos por cerca de duas horas e foram obrigados a fazer transferências bancárias. Roubo foi feito pelo aplicativo do banco no celular das vítimas, que não se feriram.