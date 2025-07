Polícia de MG investiga morte de menina de 12 anos após parto de emergência

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de uma menina de 12 anos após um parto de emergência em Betim, na região metropolitana do estado.

O que aconteceu

Menina estava grávida de 32 semanas e passou mal. Familiares levaram a vítima ao Centro Materno-Infantil, na sexta (11).

O bebê passa bem, mas a menina sofreu com complicações do parto. Ela ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva do local e morreu no domingo (13).