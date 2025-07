Prefeito suspeito de matar policial em vaquejada é preso no Maranhão

Prefeito licenciado de Igarapé Grande (MA), João Vitor Xavier (PDT), foi preso na manhã de hoje, suspeito de ter matado a tiros o policial militar Geidson Thiago da Silva, na noite do dia 6 de julho, no município de Trizidela do Vale, no Maranhão.

O que aconteceu

João Vitor se entregou à Polícia Civil em São Luís após a Justiça autorizar sua prisão preventiva. O político se licenciou do cargo após o crime.

A corporação também cumpriu mandados de busca na Prefeitura de Igarapé Grande e na casa do prefeito. O objetivo é localizar e apreender a arma do crime, aparelhos celulares, computadores e qualquer outro objeto que possa ajudar na investigação.