Juíza demitida por despachos em série entrou no cargo após recorrer ao STJ

A magistrada Angélica Chamon Layoun, 39, atuou por quase seis anos em Pernambuco, precisou recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) para ingressar no Judiciário do Rio Grande do Sul e assumiu uma vara desorganizada no interior do estado antes de ser demitida sob acusação de emitir despachos em série; a defesa nega má-fé e recorreu ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Quem é a juíza

Angélica atuou como juíza em Pernambuco antes de assumir no TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul). Nascida em Pernambuco, formou-se em Direito e foi aprovada na magistratura pernambucana, onde atuou por quase seis anos. Em 2016, tentou ingressar na magistratura gaúcha, mas foi reprovada na prova de sentença do concurso do TJ-RS.

Ela reverteu a reprovação no STJ e conseguiu assumir como juíza no Rio Grande do Sul. Após alegar falta de critérios objetivos na correção, obteve decisão favorável, garantindo o direito de refazer a etapa. Foi aprovada em 46º lugar e tomou posse em julho de 2022 como juíza substituta em Cachoeira do Sul.