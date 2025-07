Suspeito de matar aluna trans da Unesp vivia triângulo amoroso com policial

Relatos de Lucas vão ao encontro da investigação policial. Segundo a polícia, o crime foi motivado pela pressão de Carmen para Marcos assumir o namoro. Por não querer tornar o relacionamento público, o suspeito teria assassinado a namorada em 12 de junho, exatamente no Dia dos Namorados.

Carmen de Oliveira Alves está desaparecida desde 12 de junho Imagem: Arquivo pessoal

Dossiê

Carmen teria descoberto supostas práticas ilícitas de Marcos Yuri. De acordo com a polícia, a estudante encontrou evidências de crimes cometidos pelo namorado e colocou tudo em um dossiê em seu notebook, que foi deletado no dia em que ela desapareceu.

Corpo da estudante ainda não foi encontrado. Entretanto, a polícia já trata o caso como feminicídio e realiza buscas nas proximidades da casa de Yuri para localizar o corpo da jovem. Ela foi vista com vida pela última vez naquela data, após deixar o campus de Ilha Solteira da Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), onde cursava zootecnia, mesmo graduação feita por Yuri.

Yuri mora em um assentamento em Ilha Solteira, cidade localizada a 674 km de São Paulo. Para auxiliar na investigação, a Justiça autorizou a quebra do sigilo telefônico da estudante e dos dois suspeitos. De acordo com a polícia, os dados do aparelho celular da vítima indicam que ela não saiu da cidade.