Ônibus com alunos da UFPA fica destruído após acidente em GO; seis morrem

Sexto morto foi uma pessoa retirada com vida das ferragens, mas que teve o óbito constatado no hospital. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás ainda não soube informar se essa vítima estaria na carreta ou no ônibus, já que um passageiro da carreta foi resgatado em estado grave pela PRF e levado a um hospital de Porangatu.

Ônibus e micro-ônibus transportavam alunos da universidade para um congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) em Goiânia. Segundo a PRF, 25 alunos, dois motoristas e um orientador estavam no ônibus atingido. O micro-ônibus que era o segundo da fila e também se envolveu no acidente, mas nenhum passageiro ficou ferido. Outros dois veículos que estavam no comboio não se envolveram no acidente. O UOL buscou a UFPA e o espaço será atualizado se houver posicionamento.

Congresso do qual as vítimas participariam começa hoje. Ele tem programação agendada até o domingo (20). A UNE lamentou o acidente e afirmou que está em contato com os governos do Pará e de Goiás, assim como com a UFPA, de onde os alunos saíra, e a UFG, para onde eles iam. "Colocamo-nos à disposição para colaborar com o que for possível nesse momento tão difícil", afirmou a entidade em nota.