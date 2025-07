'Saí de mim', diz fisiculturista após prisão por espancar namorada em SP

Fisiculturista fugiu após agressões à namorada. O momento em que ele deixa o apartamento foi gravado por câmeras de segurança do condomínio. Nas imagens, é possível ver que ele sai do local minutos após chegar acompanhado pela vítima. Ele fugiu do local sem prestar socorro.

Juiz apontou "covardia, descontrole emocional e periculosidade". Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida para preventiva por tentativa de homicídio.

Aos policiais, Pedro teria confessado o crime e justificado ciúmes como motivação. Ele disse, segundo a polícia, que tinha visto conversas da mulher com outro homem no celular dela.

Defesa de Pedro disse que vai se pronunciar nos autos. Ao UOL, o advogado Danilo Pereira afirmou que "o respeito às partes e aos seus respectivos familiares" deve prevalecer no momento.

Mulher foi internada na UTI

Namorada de Pedro foi encontrada machucada em um apartamento em Moema, zona sul da capital. O casal havia alugado o local para passar o fim de semana em comemoração ao aniversário da jovem. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira.