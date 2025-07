Justiça mantém decisão para SP indenizar sobrevivente de massacre em Suzano

Relatora do recurso, Paola Lorena, destacou a evidência dos danos morais sofridos pela autora. "Tendo-se em conta a tragédia vivida pela parte autora, evento que decorreu, em parte, da falha na prestação do serviço de segurança pelo Poder Público Estadual", escreveu a desembargadora.

Nexo de causalidade e o dano foram reconhecidos pelo Decreto nº 64.145/19. Este decreto autorizou o pagamento de indenizações às vítimas e familiares dos envolvidos no ataque.

Entendimento foi acompanhado pelos desembargadores Kleber Leyser De Aquino e José Luiz Gavião de Almeida. Eles concordaram com o reconhecimento do dever do Estado em indenizar as vítimas devido à inércia em promover reparações conforme a legislação vigente.

UOL entrou em contato com o Governo de São Paulo sobre a decisão. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Massacre

Em 2019, dois ex-alunos efetuaram disparos em uma escola em Suzano, na Grande São Paulo, matando sete pessoas no local. Antes, eles mataram um comerciante na região. Com a chegada da polícia à escola, um dos assassinos matou o outro e, depois, cometeu suicídio, totalizando em dez o número de mortos na ação.