Justiça nega prisão de padrasto suspeito de envenenar jovem com bolinho

A Justiça de São Paulo negou o pedido de prisão temporária do padrasto do jovem de 19 anos que foi internado após comer bolinhos de mandioca em São Bernardo do Campo. A polícia acredita que o homem envenenou a comida antes de entregar ao jovem.

O que aconteceu

Pedido foi negado ontem, após polícia apontar o padrasto como principal suspeito do crime. Ao UOL, a delegada Liliane Doreto afirmou que vai reiterar o pedido de prisão e disse que teme pela vida do suposto autor do crime.

Padrasto teria agido sozinho. O homem teria apresentado contradições em seu depoimento, segundo a delegada Liliane Doreto. Ele teria recebido os bolinhos e servido os pratos a Lucas no dia em que ele passou mal.