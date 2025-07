Jovem espancada por fisiculturista segue em estado grave e na UTI

A jovem espancada pelo fisiculturista Pedro Camilo Garcia Castro foi levada ao hospital na segunda-feira bastante machucada e sem condições de falar. Desde então, ela segue internada na UTI.

O que aconteceu

Mulher, 27, segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital municipal em São Paulo. A família tenta viabilizar uma UTI móvel para transferi-la para Santos, onde moram.

A médica teve fraturas no crânio e face, com cortes no rosto e cabeça. O hospital, porém, não detalha o quadro, evolução ou procedimentos. Namorada de Pedro foi encontrada com ferimentos e sangramento na região facial, "não sendo possível qualquer interlocução devido ao seu estado clínico", informaram os PMs.