Grande São Paulo tem ao menos 750 ônibus atacados; quase 500 só na capital

A média era de cinco ataques diários até o dia 12 de junho. A partir dessa data, saltou para 40 por dia, de acordo com dados do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo.

A Grande São Paulo teve, pelo menos, 755 casos. Entre 1º de junho e ontem, a Artesp diz ter registrado 289 ocorrências de vandalismo em ônibus do sistema de transporte intermunicipal em 27 municípios da região metropolitana de São Paulo.

Uma criança de 10 anos ficou ferida ontem. Ela foi atingida por estilhaços do vidro de um coletivo atacado por uma bolinha de gude na Avenida Jorge João Saad, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Os crimes têm atingido até vans de pessoas com deficiência e coletivos que circulam em avenidas centrais, como a Paulista.

Polícia investiga motivação

Polícia Civil trabalha com algumas linhas de investigação, mas ainda sem conclusão. Até o momento, oito suspeitos foram presos. O prefeito Ricardo Nunes (MDB), no entanto, criticou a demora na ação dos investigadores em entrevista ao canal Globo News na segunda-feira.

Viações estariam criando clima de medo para forçar a prefeitura a fazer mudanças no transporte público. Os ataques se multiplicaram no início de junho, período que coincide com atos administrativos do poder municipal para a transferência de contratos de empresas sob intervenção por suspeita de envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital).