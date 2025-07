PM era 'sugar daddy' de preso por matar aluna trans da Unesp, diz polícia

O policial ambiental da reserva Roberto Carlos de Oliveira, preso por suspeita de participação no assassinato de Carmen de Oliveira Alves, era "sugar daddy" de Marcos Yuri Amorim, namorado da vítima e principal suspeito de executar o crime.

O que aconteceu

Marcos Yuri namorava com Carmen, mas ao mesmo tempo se relacionava com Roberto Carlos, que sustentava o estilo de vida do suspeito. "A relação de sugar daddy [quando o mais velho da relação banca o mais novo] encaixa como uma luva. O Roberto tem poder econômico e o Yuri não tem. Ele [Yuri] trabalhava como entregador e fazia bicos", afirmou o delegado do caso, Miguel Rocha.

Roberto Carlos tem poder aquisitivo, segundo o delegado. O policial ambiental tem uma "boa aposentadoria" como segundo tenente, além de ter recebido recentemente uma herança de família de valor não informado.