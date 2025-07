USP Santos será fechada por evasão de alunos e problemas de infraestrutura

A USP (Universidade de São Paulo) decidiu encerrar as atividades da Escola Politécnica em Santos, no litoral do estado, e cita a alta evasão e problemas de infraestrutura como principais motivos.

O que aconteceu

A decisão já havia sido tomada há cinco anos. Desde 2021, o único curso do campus, Engenharia de Petróleo, começou a ser transferido gradualmente para São Paulo. Os estudantes que haviam ingressado até 2020 puderam concluir a graduação na Baixada Santista, enquanto os que entraram um ano depois foram direcionados para a capital.

Até o dia 4 de agosto deste ano, o processo de mudança deve ser encerrado. Em nota ao UOL, a Escola Politécnica informou que isso inclui a transferência definitiva dos funcionários técnicos e administrativos para o campus da USP na cidade de São Paulo.