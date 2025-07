'Fui viciada': influencer cristã fala sobre pornografia; é pecado? Faz mal?

Felca e Thais Nunes ensinando como vencer o vício da pornografia... pic.twitter.com/dMUSLJDE3B ? Felca Recortes (@FelcaRecortes) July 14, 2025

A visão teológica: pecado, idolatria e redenção possível

Na tradição cristã, o consumo de pornografia é amplamente reconhecido como pecado. Mas, para Sinvaldo Queiroz, pastor da Igreja Batista da Cidade, em Vitória da Conquista (BA), é preciso avançar no entendimento sobre o que isso significa e como as igrejas lidam com o assunto.

Geralmente, a teologia tradicional tende a olhar para o consumo da pornografia e tão somente pontuar que é pecado, que não agrada a Deus. No entanto, a gente acaba não percebendo quais são os caminhos de redenção e as possibilidades de acolhimento.

Sinvaldo Queiroz

Para ele, é fundamental que a fé cristã faça parte da resposta, não a partir do moralismo, mas da graça e do cuidado. "Precisamos de comunidades cristãs que abordem esses temas para além do viés do julgamento, promovendo o acolhimento do ser humano que necessita de espaços de vida, de redenção e de elaboração da própria história."

Combinando suas formações como mestre em Teologia e psicólogo, ele afirma que a pornografia pode ser vista como uma forma de idolatria e alerta para os riscos desse consumo desde a adolescência: "A prática pornográfica gera impactos neuroquímicos no organismo semelhantes aos causados por vícios em substâncias psicoativas."