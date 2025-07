Vidas em trânsito: como é viver debaixo do Minhocão, maior elevado de SP

O mesmo acontece com dezenas de pessoas que se amontoam e se dispersam pela região ao longo do dia e da noite. Dormem sobre papelões e montam as chamadas, por eles, "malocas", com sofás, mantas e cabanas improvisadas com madeiras e cobertores, algumas até com televisores.

"Já dormi nas malocas, mas é pior ainda. O pouco que você tem, te levam. Tem muito usuário que não tem caráter e rouba entre si. Faz o que é mais fácil pra conseguir a droga. Me levaram tudo enquanto eu dormia, e fiquei só com a roupa do corpo. Mas tem muitos que são trabalhadores", afirma Tiago.

Desilusão, crack e vergonha

Entre os ouvidos pela reportagem na ONG Clube de Mães do Brasil, a maioria carrega histórias semelhantes: desilusão, dependência do crack e vergonha da própria família.

Natural de São Carlos, Tiago conheceu a droga aos 15 anos, mas foi em São Paulo que o uso se intensificou.