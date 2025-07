Azul tem 2º voo com emergência na semana; avião seguia para Maceió

Um avião da companhia aérea Azul precisou fazer um pouso de emergência na tarde de hoje no Aeroporto Internacional de Brasília.

O que aconteceu

Aeronave decolou por volta das 13h20 de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O voo AD2256 tinha o aeroporto de Maceió (AL) como destino. Sua chegada estava prevista para as 16h.

"Problema técnico" levou a pouso de emergência em Brasília, às 14h45. Os demais voos com partidas ou chegadas programadas na capital federal não foram impactados pelo desvio de rota.