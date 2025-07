Criança de 3 anos sofre queimaduras após cair em fogueira de escola no RS

Uma criança de três anos sofreu queimaduras após cair em uma fogueira em uma escola de Novo Hamburgo (RS), a 40 quilômetros de Porto Alegre.

O que aconteceu

Fogo foi usado em atividades com alunos de outra turma, na terça-feira. O acidente foi no pátio da Escola Municipal de Educação Infantil Caracol, e a fogueira fazia parte de uma prática para alunos mais velhos, de 4 e 5 anos.

Criança escorregou sobre as brasas restantes, após fogueira ter sido apagada. De acordo com a Secretaria da Educação da cidade, o aluno, que era de outra turma, foi para o pátio com os professores e caiu após a atividade do outro grupo.