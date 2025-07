Da cela ao morro: como o Estado criou as facções no Rio de Janeiro

Muito antes do tráfico de drogas, políticas de repressão e militarização prisional na Ditadura de 1964 criaram o ambiente em que surgiram as primeiras facções criminais do país. Com esse cenário, o Brasil assiste há décadas ao crescimento das facções, especialmente nas periferias das grandes cidades. E a maior parte do que se divulga sobre esses grupos aparece em noticiários sensacionalistas ou na fala de autoridades, que os definem como organizações altamente violentas e movidas pelo lucro do tráfico de drogas e armas. Mas há outras formas de olhar para esse fenômeno. E elas nos levam a repensar o papel do próprio Estado brasileiro para seu surgimento e perpetuação.

Falange Vermelha e Comando Vermelho: resistência prisional na Ditadura

Em minha pesquisa de Doutorado pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz, estudei a história das facções criminais do Rio de Janeiro. E, ao invés de tratar facções apenas como produto da maldade ou da criminalidade pura e simples, é possível compreendê-las como formas de resistência social surgidas dentro do sistema prisional. É o caso do Comando Vermelho (CV), que nasceu no final da década de 1970, no presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Esse grupo surgiu da convivência entre presos comuns e presos políticos enquadrados pelas Leis de Segurança Nacional da Ditadura Militar.

A intenção dos militares na ditadura, ao colocá-los nas mesmas galerias, era fazer parecer que não havia presos políticos no país, além de diluir a influência política dos militantes de esquerda. Mas o efeito foi o contrário: os presos comuns passaram a se organizar coletivamente, inspirados pela disciplina e pelas estratégias dos presos políticos. Assim, começaram a reivindicar direitos básicos e melhores condições de vida dentro do presídio.