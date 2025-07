Pânico e esmagamento: os riscos de drones com gás lacrimogêneo em pancadões

Nove pessoas morreram durante cerco policial na favela de Paraisópolis. As vítimas estavam no baile funk da DZ7 e tinham entre 14 e 23 anos. Jovens ficaram esmagados em viela após serem cercados pela polícia. Segundo o documento do Ministério Público, estima-se que entre 5.000 e 8.000 pessoas tenham sido encurraladas pelos PMs em uma viela após tentarem fugir de golpes de cassetetes, gás de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo e "efeito moral".

Não podemos esquecer o caso Paraisópolis, em que mesmo com atuação humana, as bombas geraram pânico e ocasionaram mortes de jovens. Com drones, o risco é ainda maior. É uma irresponsabilidade. Como todo aparelho autônomo, há risco de erros que podem gerar danos aos atingidos pelas bombas, gerando situações de risco a toda a população.

Ana Gabriela Ferreira, professora de direito penal e criminologia da UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana)

Um ataque aéreo com gás é um gatilho quase certo para o pânico. A combinação de um agressor invisível, os efeitos fisiológicos do gás e as ruas potencialmente estreitas cria um cenário de altíssimo risco para uma correria descontrolada, reeditando tragédias como a de Paraisópolis.

Roberto Uchôa, conselheiro do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública)

Baile da DZ7 em Paraisópolis, região sul de São Paulo Imagem: Reprodução/Jairo Malta

Uma política de segurança pública eficaz não se baseia apenas na repressão, explica o conselheiro do FBSP. Ele diz que abordagens de "tolerância zero" costumam falhar por não atacarem as causas do problema, como a falta de opções de lazer para a juventude. "Elas geram desconfiança na comunidade e são ineficazes a longo prazo, muitas vezes apenas deslocando o problema de lugar", ressalta.

Estratégia mais eficaz combinaria diálogo com a juventude e a comunidade, segundo pesquisador. "A regulamentação dos eventos com regras claras — horário, local, segurança — o investimento em alternativas culturais e de lazer, e o uso da inteligência policial para focar em crimes graves, como tráfico e porte de armas, e não no evento cultural em si".