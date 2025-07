Empresário é preso suspeito de mandar matar amigo que teria caso com esposa

O dono de uma distribuidora de bebidas no interior do Mato Grosso foi preso suspeito de mandar matar um amigo após descobrir que a vítima mantinha um caso com sua esposa.

O que aconteceu

Homem apontado como o executor do crime também foi preso na terça-feira (15). Ivan Michel Bonotto foi morto a facadas em março, dentro da empresa, no município de Sorriso, segundo a Polícia Civil.

Prisões aconteceram após reviravolta. Inicialmente, a investigação tratava o caso como morte decorrente de uma briga em um bar, sem motivação passional.