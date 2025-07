Homem é preso por matar amigo, esquartejar e cozinhar partes do corpo no RJ

Além de esquartejar, suspeito cozinhou e bateu partes do corpo no liquidificador. Depois, tentou desfazer dos restos no vaso sanitário. Outras partes foram guardadas na geladeira.

Thiago Lourenço Morgado, morto no Rio de Janeiro Imagem: Arquivo Pessoal

Irmã da vítima achou corpo na geladeira

Irmã foi até a casa de Thiago após não conseguir contato com ele. "Soube na terça do desaparecimento, através da padaria, porque meu irmão não faltava", disse Jancileide Rocha Morgado, que mora em Macaé, no norte do RJ, em entrevista ao UOL.

Jancileide foi recebida pelo suspeito, que afirmou que Thiago havia se mudado. No entanto, vizinhos disseram que a vítima ainda morava no imóvel, o que deixou a mulher desconfiada.

A irmã decidiu entrar na casa, acabou encontrando o corpo e chamou a polícia. Ao UOL, Jancileide contou que a casa estava desarrumada e roupas do irmão estavam no local. Ao abrir a geladeira, encontrou sacos com o corpo em pedaços.